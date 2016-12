Двучасово шоу, 50 кг конфети и над 100 гигантски цветни топки в стил „Up in the Air” са подготвили музикантите от 30 seconds to Mars за българската публика.



Sofia Rocks 2014, което ще разклати стадион „Академик” на 6 юли, крие изненади не само пред, но и зад сцената. Екипите вече работят по подготовката на събитието, а вече са известни част от изискванията на звездите.



Носителят на "Оскар" и фронтмен на 30 seconds to Mars Джаред Лето ще пристигне в София с екип от 30 души, включително собствен фризьор, барист и личен треньор.



Лето има специални изисквания за гримьорната в бекстейджа на рок събитието. Той иска тя да е разделена на две стаи, като едната бъде изцяло черна, а другата бяла.



Температурата в черната стая трябва да бъде точно 26 градуса, а в бялата стая тя не трябва да надвишава 16. Оборудването за бялата стая е задължителният за Лето фреш бар и плот , отрупан с прясно откъснати плодове и зеленчуци, подбрани от местни производители.



Обзавеждането за черната стая е също така минималистично – голямо легло „кинг сайз“, покрито с черни завивки и обгърнато от пълен мрак и с шумоизолация, съобщават организаторите.



В такава обстановка ще почива Джаред часове преди да излезе на сцената. Шоуто ще продължи над 100 минути, стадионът ще бъде потопен в над 50 килограма конфети, а 100 огромни надуваеми топки ще бъдат пуснати в публиката по време на парчето „Up in the Air” .



Специално 10-метрово удължение на сцената ще доближи звездата до най-верните му фенове пред сцената.