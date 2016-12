ИТ в бизнеса

Чрез Somalget официално се борят наркотрафиканти

Агенцията за национална сигурност на САЩ записва и съхранява всички обаждания – включително метаданни и съдържание – на Бахамите, съобщава The Intercept.



Програмата, чрез която се извършва следенето, се нарича Somalget и бе разкрита благодарение на предоставените от Едуард Сноудън документи на The Washington Post.



Somalget, която е част от по-голяма програма с името Mystic, се използва за прихващане и съхраняване на всяко обаждане на Бахамите и още една страна, която The Intercept не разкрива поради опасения, че това може да доведе до ескалиране на насилието в страната. Интернет изданието обаче назовава трите страни, в които програмата Mystic позволява на Агенцията за национална сигурност да събира метаданни от миналата година – Мексико, Кения и Филипините.



Според съобщенията Агенцията за национална сигурност е успяла да получи достъп до телефонните мрежи на Бахамите и другата държава благодарение на механизъм за прихващане, тайно внедрен от американски компании в тези страни.



Неназованите компании са добавили тези вратички към т.нар. „системи за законно прихващане”, продадени на Бахамите с цел Управлението за борба с наркотиците на САЩ да поиска законно подслушване на чужди мрежи. Твърди се, че Агенцията за национална сигурност се е възползвала от тези системи, които са законни и известни на чуждите страни, за да записва тайно всички телефонни обаждания.



Чрез Somalget Националната агенция за сигурност може да достъпва над 100 милиона телефонни обаждания дневно и да възпроизвежда съхраняваните записи в продължение на един месец според The Intercept.



Законността на тази програма се урежда чрез Изпълнителна заповед 12333 – документ, който предоставя на американското ведомство и други агенции за разузнаване широки възможности за разузнаване в чужди страни. Не е ясно обаче защо програмата е разгърната на Бахамите, след като Агенцията за национална сигурност е създадена за борба с тероризма.



В документ на Националната агенция за сигурност се казва, че Somalget е разгърната на Бахамите, за да бъдат разкрити международни трафиканти на наркотици и други контрабандисти. В други документи обаче се намеква, че това може да не е единствената причина, като в тях се казва, че програмата на Бахамите е „опитно поле за разгръщане на системата Somalget, за разкриване на възможностите ѝ и подобряването ѝ”.