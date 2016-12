ИТ в бизнеса

Asseco SEE Banking Technology Forum се проведе за първи път Европейската софтуерна компания Asseco стъпва на българския пазар. Технологични решения за финансовия и банков сектор ще предлага компанията у нас, съобщават от там.



По време на форума Asseco SEE Banking Technology Forum компанията представи визията си за бъдещето на дигиталното банкиране в България и демонстрира авангардни решения за банковия сектор.



В рамките на ден експерти от Asseco, MasterCard и водещи технологични компании обсъдиха със специалисти от финансовите институции в страната ни възможностите за изграждане на банката на бъдещето и посрещане на предизвикателствата пред банковите институции като по-бързо развитие на нови услуги, дигитално банкиране и автоматизиране на процеси.



„Днешният клиент на банкови услуги е потребителят на множеството платформи. Той очаква интеграция на банкирането си чрез различни канали – интернет, мобилно банкиране, SMS и e-mail, всички те свързани с АТМ и киоск . С новите технолологии потребителите ще могат да виждат своето банкиране в един вид, независимо от канала, който използват, дори и през социални мрежи. И нещо повече – " банката на бъдещето " предполага и банкиране с изцяло технологично базирани клонове – автоматизирани офиси с консултанти, които да подпомагат клиентите при вземане на по-добри финансови решения . Нашата цел е да помогнем на българските банки да въвеждат тези технологии и да реализират дигиталното банкиране в България ”, отбеляза Асен Бораджиев, генерален директор на Asseco SEE за България.



В същото време предизвикателствата, които банките срещат, са по-бързо въвеждане на нови продукти на пазара, максимално персонализирано обслужване , продукти, изцяло адаптирани към клиента, и автоматизиране на процесите си.



За решаването на тези предизвикателства по време на форума бяха демонстрирани технологични решения за ATM и киоск, CRM, софтуер за управление на процесите в банката и технология за оценяване на клиента , не само според неговите транзакции, но и според най-добрите международни практики.



Използвайки такава система, българските банки ще могат да повишат качеството на предлаганите услуги и да изнесат процесите си на най-високо международно ниво .



От друга страна, генерирането на допълнителни приходи чрез мрежата от АТМ и Инфо Терминали се превръща в задължително условие в днешното банкиране.



Аsseco SEE представи в страната ни банково решение за автоматизиран обмен на валута. Това решение позволява на банката да автоматизира предоставянето на персонализирани услуги през банкомат на своите клиенти и по този начин да генерира допълнителни приходи от услуги.



Asseco SEE Banking Technology Forum ще се превърне в ежегоден форум, на който банкови експерти от страната ни ще обсъждат технологиите и възможностите, които те дават за развитие на финансовите институции.